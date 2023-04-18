«Оренбург» обратился в ЭСК по четырём моментам матча с «Локомотивом»

В воскресенье «Оренбург» огорчил своих болельщиков крупным поражением от «Локомотива» со счётом 1:4. По итогам матча оренбургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). «Горожане» хотят услышать выводы экспертов по четырём эпизодам.

«Будут изучены эпизоды на 10-й, 45-й, 50-й и 76-й минутах игры - засчитанный гол в ворота «Оренбурга», незачитанный гол в ворота «Локомотива», назначенный пенальти в ворота «Оренбурга» и неназначенный пенальти в ворота «Локомотива», - комментарий службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

На текущий момент «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 22 апреля, - против «Факела» на поле соперника.