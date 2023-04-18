Аленичев категорично высказался о «Химках»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о возможной работе в подмосковных «Химках».

«В этот клуб однозначно нет, там такие вещи происходят… Уже с иронией воспринимают их дела. Уже понятно, что «Химки» не будут (участвовать) в следующем году в РПЛ», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Последним местом работы Дмитрия был красноярский «Енисей». 50-летний наставник покинул красноярский коллектив в 2019 году и с того момента находится в статусе безработного. Также Аленичев имеет опыт работы в юношеской сборной России и тульском «Арсенале».