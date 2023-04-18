«Спартак» отмечает 101-летие клуба

В социальных сетях московского «Спартака» опубликовано поздравление со 101-летием клуба.

«С днём рождения, любимый клуб! Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов! Ждём новых ярких побед от футболистов, сейчас защищающих красно-белые цвета», - говорится в социальных сетях московского клуба.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 45 очков после 23 туров и занимает третье место в турнирной таблице. В последнем поединке «народная команда» на выезде отпраздновала победу над столичным «Торпедо» со счетом 2:1.

Следующим соперником «красно-белых» будет «Акрон» в Кубке России.