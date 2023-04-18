Гиорги Толордава, агент полузащитника «Самгурали» Нодара Ломинадзе, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об интересе к футболисту из Российской премьер-лиги.

Интерес к Нодару из России? Сейчас он играет в Грузии, мы не знаем, что будет следующим летом. За ним следят разные клубы, но я не могу сейчас конкретизировать. Он должен вернуться из аренды в «Динамо» Тбилиси, а дальше мы посмотрим.

Напомним, за «Самгурали» полузащитник в нынешнем сезоне выступает на правах аренды. Ломинадзе по-прежнему принадлежит «Динамо» Тбилиси. На счету 21-летнего Нодара пока нет результативных действий в составе «Самгурали» в нынешнем розыгрыше чемпионата Грузии.