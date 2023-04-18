Погребняк: «Поздравляю «Динамо», надо возвращать былые времена»

Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Павел Погребняк поздравил столичный клуб со столетним юбилеем.

«Хотел бы поздравить «Динамо» с этим событием, датой! Хочу пожелать клубу успехов, дальнейшего процветания. Клубу есть куда стремиться, надо возвращать былые времена», - передает слова Погребняка издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» провело 23 поединка, в которых набрало 39 баллов. Подопечные Славиши Йокановича находятся на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре «бело-голубые» на выезде сыграют против петербургского «Зенита».