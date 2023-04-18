Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк: «Поздравляю «Динамо», надо возвращать былые времена»

18 Апреля 2023 • 13:29 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Павел Погребняк поздравил столичный клуб со столетним юбилеем.

«Хотел бы поздравить «Динамо» с этим событием, датой! Хочу пожелать клубу успехов, дальнейшего процветания. Клубу есть куда стремиться, надо возвращать былые времена», - передает слова Погребняка издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» провело 23 поединка, в которых набрало 39 баллов. Подопечные Славиши Йокановича находятся на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре «бело-голубые» на выезде сыграют против петербургского «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Погребняк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
16:28 · Россия. Премьер-лига
Уткин поздравил «Динамо» со столетием
16:20 · Россия. Премьер-лига
Мор считает, что Дзюба задержится в «Локомотиве»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Абаскаль обрусел, а Клотет сразу стал русским»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Кутицкий: «Динамо» всегда подходит к матчам в боевой готовности»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Точилин обратился к болельщикам «Динамо» в день столетия клуба
15:59 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Зенит» не станет чемпионом, только если сам чемпионат остановят»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Никто не сможет заменить Акинфеева»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Шунин высказался о столетии «Динамо»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Данни поздравил «Динамо» с юбилеем
15:16 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Самсонов — о матче с «Химками»: «Команда сделает всё, чтобы взять три очка»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Кобелев — о «Динамо»: «Желаю ярких и зрелищных соревнований, а главное — трофеи»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Газинскому, скорее всего, операция не потребуется
14:21 · Россия. Премьер-лига
Агент спартаковца Бальде допускает получение игроком гражданства России
14:17 · Молодёжное первенство
Фестиваль спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта пройдет 7–8 июня 2023 г. в Москве
Все новости
Рекомендуем