Петржела: «Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о наставнике «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

Чешский специалист назвал Карпина сильным тренером, отметив, что он мог бы выиграть гораздо больше трофеев, если бы возглавлял «Зенит».

«Конечно, «Ростов» — не конкурент «Зениту» и никогда им не станет, но работа Карпина в этом клубе заслуживает уважения. Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 23 матчах. От первого «Зенита» команда Карпина отстаёт на девять баллов.