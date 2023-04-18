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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров»

18 Апреля 2023 • 13:17 Комментировать
Урал
...
Ростов
23.04 12:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о наставнике «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

Чешский специалист назвал Карпина сильным тренером, отметив, что он мог бы выиграть гораздо больше трофеев, если бы возглавлял «Зенит».

«Конечно, «Ростов» — не конкурент «Зениту» и никогда им не станет, но работа Карпина в этом клубе заслуживает уважения. Если бы Карпин возглавлял «Зенит», он был бы одним из самых титулованных тренеров», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 23 матчах. От первого «Зенита» команда Карпина отстаёт на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Властимил Петржела
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УРАЛ РОСТОВ
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