Обляков: «Матч с «Химками» - самый лёгкий для ЦСКА в этом сезоне»

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков высказался о недавнем поединке против «Химок» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Когда ЦСКА играл с ними, мне показалось, что это был самый лёгкий матч в чемпионате. Возможно, с приходом Талалаева что-то изменится. Думаю, что «Факел» не вылетит», - рассказал полузащитник в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Матч между ЦСКА и «Химками» завершился крупной победой «армейцев» со счетом 3:0.

После 23 туров подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч ЦСКА проведет против «Урала» в Кубке России.