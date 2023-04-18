Кечинов предсказал итоговое место «Спартака» в РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах подопечных Гильермо Абаскаля в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если брать весь сезон, то по игре и составу «Спартак» заслуживает серебро. «Спартак» по игре 100% будет вторым. «Ростов» хорошо играет, но не выдержит борьбы», - передает слова Кечинова Legalbet.

В последнем поединке чемпионата России спартаковцы отпраздновали победу над «Торпедо» со счетом 2:1. После 23 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от идущего вторым «Ростова» на один балл.