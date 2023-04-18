Семшов поздравил «Динамо»: «Горд, что надевал футболку с буквой «Д» на груди»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поздравил столичный клуб со 100-летним юбилеем.

«Хочется поздравить «Динамо» со столетием. Это великий клуб, в котором были великие люди, один Яшин чего стоит. Я горд, что надевал футболку с буквой «Д» на груди», - приводит слова Семшова издание Metaratings.ru.

Напомним, что «Динамо» было основано 18 апреля 1923 года.

После 23 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 39 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Славиши Йокановича проведут против петербургского «Зенита» на выезде.