Обляков ответил на вопрос о непобедимости «Зенита»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков развеял миф о непобедимости петербургского «Зенита». Напомним, что в рамках 20-го тура Премьер-лиги «армейцы» одолели команду Сергея Семака со счетом 1:0.

«Зенит» настолько непобедим? Нет, ЦСКА ведь показал, что его можно обыграть. С ним тяжело играть, виден класс иностранных футболистов: хорошая скорость, быстро принимают решения», - поведал Обляков в программе «На футболе» с Денисом Казанским.

По итогам 23 туров чемпионата России «Зенит» с 55 баллами лидирует в турнирной таблице. В свою очередь ЦСКА набрал 44 очка и занимает четвертое место.