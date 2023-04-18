Титов назвал проблему «Спартака»

Ветеран сборной России и московского «Спартака» Егор Титов выделил проблему «Спартака». По его мнению, «народной команде» не хватает лидера.

«У «Спартака» нет явного лидера. Такого, как в мое время были Цымбаларь, Тихонов, Аленичев. Потом таковыми стали Глушаков и Ребров. Сегодня я лидера не вижу. У «Спартака» молодая команда», - передает слова Титова «КП Спорт».

В последнем поединке «Спартак» отпраздновал победу над «Торпедо» со счетом 2:1. После 23 туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали 45 баллов и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице.