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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов назвал проблему «Спартака»

18 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать

Ветеран сборной России и московского «Спартака» Егор Титов выделил проблему «Спартака». По его мнению, «народной команде» не хватает лидера.

«У «Спартака» нет явного лидера. Такого, как в мое время были Цымбаларь, Тихонов, Аленичев. Потом таковыми стали Глушаков и Ребров. Сегодня я лидера не вижу. У «Спартака» молодая команда», - передает слова Титова «КП Спорт».

В последнем поединке «Спартак» отпраздновал победу над «Торпедо» со счетом 2:1. После 23 туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали 45 баллов и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов
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