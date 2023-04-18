Билялетдинов оценил результаты «Локомотива»

Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов оценил результаты подопечных Михаила Галактионова во второй части сезона Премьер-лиги.

«Было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона. Команда регулярно набирает очки. Завершить чемпионат в середине турнирной таблицы вполне реально», - передает слова Билялетдинова издание «Чемпионат».

В последнем матче «Локомотив» на выезде разгромно победил «Оренбург» со счетом 4:1. После 23 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 28 очков и располагаются на десятом месте в турнирной таблице.