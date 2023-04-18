Данни хочет, чтобы его сыновья играли за «Зенит»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Мигель Данни рассказал о намерении встретиться с представителями «сине-бело-голубых» по поводу возможного перехода его детей в российский клуб.

«Увидимся в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, я буду очень счастлив. «Зенит» - отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там!» - приводятся слова португальца на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Данни защищал цвета петербургского коллектива с 2008 по 2017 год. У Мигеля два сына-близнеца 2004 года рождения.