Игрок ЦСКА: «Даю 90% на чемпионство «Зенита»

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков оценил шансы петербургского «Зенита» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«У «Зенита» преимущество в девять очков над «Ростовом», в 11 - над ЦСКА. «Зенит» - большой фаворит. Дам 90% на то, что он станет чемпионом», - рассказал полузащитник в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

За семь туров до завершения сезона Российской премьер-лиги «Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице. На втором строчке находится «Ростов», набравший 46 баллов. Далее располагаются «Спартак» (45), ЦСКА (44) и «Динамо» (39).