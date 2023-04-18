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Аленичев готов возобновить тренерскую карьеру

18 Апреля 2023 • 11:11 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался насчет своей тренерской карьеры.

«Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года», - передает слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей». 50-летний специалист покинул красноярский коллектив в 2019 году и с того момента находится в статусе безработного. Также он имеет опыт работы в юношеской сборной России и тульском «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев
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