Аленичев готов возобновить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался насчет своей тренерской карьеры.

«Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года», - передает слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей». 50-летний специалист покинул красноярский коллектив в 2019 году и с того момента находится в статусе безработного. Также он имеет опыт работы в юношеской сборной России и тульском «Арсенале».