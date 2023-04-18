Широков хочет получить работу в клубе РПЛ

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что хотел бы поработать в одном и клубов Премьер-лиги. В настоящий момент функционер занимает пост директора «Сатурна».

«Хотел бы я поработать функционером в топ-клубе РПЛ? Любой нормальный человек, безусловно, хотел бы, я не исключение. Но для этого мне в «Сатурне» надо что-то сделать», - передает слова Широкова издание «РБ Спорт».

Напомним, что за свою игровую карьеру Широков выступал за «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Рубин» и «Краснодар». За сборную России он провел 56 матчей и отметился 13 забитыми мячами.