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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков хочет получить работу в клубе РПЛ

18 Апреля 2023 • 10:51 Комментировать

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что хотел бы поработать в одном и клубов Премьер-лиги. В настоящий момент функционер занимает пост директора «Сатурна».

«Хотел бы я поработать функционером в топ-клубе РПЛ? Любой нормальный человек, безусловно, хотел бы, я не исключение. Но для этого мне в «Сатурне» надо что-то сделать», - передает слова Широкова издание «РБ Спорт».

Напомним, что за свою игровую карьеру Широков выступал за «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Рубин» и «Краснодар». За сборную России он провел 56 матчей и отметился 13 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков
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