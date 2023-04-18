Обляков высказался о грядущем дерби ЦСКА - «Локомотив»

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги состоится московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Своими ожиданиями от матча поделился хавбек «армейского» коллектива Иван Обляков.

«В ЦСКА в предвкушении матча с «Локомотивом», будет интересное дерби. Хотим победить», - поведал футболист в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Дерби состоится в грядущий уик-энд на домашнем стадионе ЦСКА – «ВЭБ Арене». Дата проведения встречи – 23 апреля.

После 23 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на десятой позиции.