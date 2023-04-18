Колыванов оценил шансы конкурентов «Зенита» на чемпионство

Футбольный специалист Игорь Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Изначально «Зенит» был главным претендентом на чемпионство. Команда Семака была и остаётся фаворитом в нашем чемпионате - трудно поверить, что их кто-то догонит», - передает слова тренера издание «Чемпионат».

После 23 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 55 баллов и лидирует в турнирной таблице. На втором месте располагается «Ростов» с 46 очками, а тройку лидеров замыкает московский «Спартак», имеющий в своей копилке 45 баллов.