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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов оценил шансы конкурентов «Зенита» на чемпионство

18 Апреля 2023 • 10:41 Комментировать

Футбольный специалист Игорь Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Изначально «Зенит» был главным претендентом на чемпионство. Команда Семака была и остаётся фаворитом в нашем чемпионате - трудно поверить, что их кто-то догонит», - передает слова тренера издание «Чемпионат».

После 23 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 55 баллов и лидирует в турнирной таблице. На втором месте располагается «Ростов» с 46 очками, а тройку лидеров замыкает московский «Спартак», имеющий в своей копилке 45 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Колыванов
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