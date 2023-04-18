Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Многим людям приходится вставать в пять-шесть утра, чтобы заработать меньше, чем мы»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, какую мотивацию он находит для своих подопечных.

По словам чешского специалиста, он напоминает футболистам о том, что они борются за себя, свою семью и клуб, который платит им хорошие деньги.

«Футболисты зарабатывают хорошие деньги, многим людям приходится вставать в пять-шесть утра, чтобы отработать следующие 12 часов, чтобы заработать в X раз меньше, чем мы», — сказал Личка в эфире на Первом канале.

После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.