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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Зенит» на порядок сильнее конкурентов»

18 Апреля 2023 • 09:49 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался насчет чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Зенит» может проиграть чемпионат сам себе, но даже в это я не верю. «Зенит» на порядок сильнее ближайших конкурентов - это показывает турнирная таблица», - передает слова Алдонина издание «Чемпионат».

За семь туров до завершения Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 55 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на девять очков. Топ-3 замыкает московский «Спартак», у которого на счету 45 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Евгений Алдонин
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