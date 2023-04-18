Алдонин: «Зенит» на порядок сильнее конкурентов»

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался насчет чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Зенит» может проиграть чемпионат сам себе, но даже в это я не верю. «Зенит» на порядок сильнее ближайших конкурентов - это показывает турнирная таблица», - передает слова Алдонина издание «Чемпионат».

За семь туров до завершения Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 55 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на девять очков. Топ-3 замыкает московский «Спартак», у которого на счету 45 баллов.