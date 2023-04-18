Шалимов отметил игру Дзюбы против «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в недавнем поединке чемпионата России против «Оренбурга» (4:1).

«Дзюба классно проявил себя как игрок последнего паса - передача на Камано была шикарной. Для центрального нападающего он очень много голевых отдает, очень техничный парень», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 34-летний нападающий принял участие в шести матах, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.