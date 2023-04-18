Рекордное количество пенальти в чемпионате России

Прошедший тур ознаменовался историческим событием в матчах чемпионатов России. Впервые в одном тайме РПЛ было назначено три пенальти. Случилось это в поединке между московскими «Спартаком» и «Торпедо». Два нереализованных удара из трёх стоили «красно-белым» и их поклонникам нервов в концовке матча. Убил ли арбитр «автозаводцев» или три пенальти – это оправданное наказание, которое может случиться с каждым? В истории чемпионатов России в ворота одной команды рефери назначали пенальти в девяти матчах, включая субботнюю встречу «Спартака» и «Торпедо».

Единственный раз в девяностые

В конце чемпионата 1999 года «Ротор» и «Черноморец» решали вопрос с 13-й позицией в итоговой турнирной таблице. По сути, игра ничего не решала, но команды выдали настоящий спектакль, который завершился хеппи-эндом для волгоградских болельщиков (5:2). Но к 30-й минуте встречи любимец местной публики Олег Веретенников дважды не забил пенальти! К этому моменту новороссийский клуб уже вёл 1:0. Отметим, что один из лучших бомбардиров истории чемпионатов России свой гол забил (с игры) и даже отдал голевую передачу. А за три минуты до конца матча, когда Валентин Иванов в третий раз поставил «на точку», пенальти реализовал Максим Тищенко. Всё, как в случае со «Спартаком», только в разных таймах.

Любитель пенальти Мешков

Рефери Виталий Мешков дважды становился арбитром матчей, в которых было назначено не менее трёх пенальти. Осенью 2019 года в поединке между тульским «Арсеналом» и «Сочи» арбитр в течение 28 минут трижды указывал на 11-метровую отметку. В первом тайме Евгений Луценко пенальти не реализовал, после чего предоставил это право Александру Ломовицкому. Во втором тайме Ломовицкому вновь выпало право пробить 11-метровый, но в этот раз Сослан Джанаев справился с ударом, отразив второй пенальти в матче. Любопытно, что два неудачных удара «с точки» стоили «канонирам» двух очков.

Через два года Мешков повторил свой трюк с тремя одиннадцатиметровыми. Добавив к ним ещё и пенальти в ворота второй команды. Матч между «Тамбовом» и ЦСКА завершился со счётом 2:1 в пользу армейцев. При этом все голы были забиты с пенальти, а Влашич в середине второго тайма ещё и не сумел переиграть Сычёва, заставив ЦСКА понервничать в концовке поединка с аутсайдером. Три пенальти армейцы получили право пробивать в течение игровых 38 минут.

Пенальти стало больше

Разговоры о том, что рефери стали больше и чаще назначать пенальти, подтверждаются тем, что трижды за последние три года клубы получали право пробивать три и более пенальти в одном матче. В конце августа Василий Казарцев дал добро Нобоа сделать хет-трик с 11-метровой отметки, но свой третий удар полузащитник «Сочи» испортил, угодив в перекладину.

В девятом туре текущего сезона армейцы выдали настоящий перформанс в матче с «Краснодаром». И помог им в этом арбитр Сергей Иванов. В итоге – четыре пенальти за 32 минуты, три реализованных (Карраскаль, Чалов и Медина, ещё один удар Медины отразил Сафонов). Неудивительно, что «быки» требовали разбирательств после матча. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с мощным спичем, но скандал достаточно быстро угас.

Внедрение ВАР увеличило количество правильных решений арбитров, видимо, от этого и большее количество пенальти. И если раньше можно было не увидеть игры защитников исподтишка, то теперь от всеобщего взора судей не уйти. Похоже, что скоро стоит ждать большего количества 11-метровых при их ещё более быстром расположении, нежели это было в матче «Спартака» и «Торпедо».

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Константин Лицин