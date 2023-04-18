Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рекордное количество пенальти в чемпионате России

18 Апреля 2023 • 08:30 Комментировать

Прошедший тур ознаменовался историческим событием в матчах чемпионатов России. Впервые в одном тайме РПЛ было назначено три пенальти. Случилось это в поединке между московскими «Спартаком» и «Торпедо». Два нереализованных удара из трёх стоили «красно-белым» и их поклонникам нервов в концовке матча. Убил ли арбитр «автозаводцев» или три пенальти – это оправданное наказание, которое может случиться с каждым? В истории чемпионатов России в ворота одной команды рефери назначали пенальти в девяти матчах, включая субботнюю встречу «Спартака» и «Торпедо».

Единственный раз в девяностые

В конце чемпионата 1999 года «Ротор» и «Черноморец» решали вопрос с 13-й позицией в итоговой турнирной таблице. По сути, игра ничего не решала, но команды выдали настоящий спектакль, который завершился хеппи-эндом для волгоградских болельщиков (5:2). Но к 30-й минуте встречи любимец местной публики Олег Веретенников дважды не забил пенальти! К этому моменту новороссийский клуб уже вёл 1:0. Отметим, что один из лучших бомбардиров истории чемпионатов России свой гол забил (с игры) и даже отдал голевую передачу. А за три минуты до конца матча, когда Валентин Иванов в третий раз поставил «на точку», пенальти реализовал Максим Тищенко. Всё, как в случае со «Спартаком», только в разных таймах.

Любитель пенальти Мешков

Рефери Виталий Мешков дважды становился арбитром матчей, в которых было назначено не менее трёх пенальти. Осенью 2019 года в поединке между тульским «Арсеналом» и «Сочи» арбитр в течение 28 минут трижды указывал на 11-метровую отметку. В первом тайме Евгений Луценко пенальти не реализовал, после чего предоставил это право Александру Ломовицкому. Во втором тайме Ломовицкому вновь выпало право пробить 11-метровый, но в этот раз Сослан Джанаев справился с ударом, отразив второй пенальти в матче. Любопытно, что два неудачных удара «с точки» стоили «канонирам» двух очков.

Через два года Мешков повторил свой трюк с тремя одиннадцатиметровыми. Добавив к ним ещё и пенальти в ворота второй команды. Матч между «Тамбовом» и ЦСКА завершился со счётом 2:1 в пользу армейцев. При этом все голы были забиты с пенальти, а Влашич в середине второго тайма ещё и не сумел переиграть Сычёва, заставив ЦСКА понервничать в концовке поединка с аутсайдером. Три пенальти армейцы получили право пробивать в течение игровых 38 минут.

Пенальти стало больше

Разговоры о том, что рефери стали больше и чаще назначать пенальти, подтверждаются тем, что трижды за последние три года клубы получали право пробивать три и более пенальти в одном матче. В конце августа Василий Казарцев дал добро Нобоа сделать хет-трик с 11-метровой отметки, но свой третий удар полузащитник «Сочи» испортил, угодив в перекладину.

В девятом туре текущего сезона армейцы выдали настоящий перформанс в матче с «Краснодаром». И помог им в этом арбитр Сергей Иванов. В итоге – четыре пенальти за 32 минуты, три реализованных (Карраскаль, Чалов и Медина, ещё один удар Медины отразил Сафонов).  Неудивительно, что «быки» требовали разбирательств после матча. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с мощным спичем, но скандал достаточно быстро угас.

Внедрение ВАР увеличило количество правильных решений арбитров, видимо, от этого и большее количество пенальти. И если раньше можно было не увидеть игры защитников исподтишка, то теперь от всеобщего взора судей не уйти. Похоже, что скоро стоит ждать большего количества 11-метровых при их ещё более быстром расположении, нежели это было в матче «Спартака» и «Торпедо».

Реклама


Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Ротор Черноморец Новороссийск Арсенал Тула Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
10:14 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Многим людям приходится вставать в пять-шесть утра, чтобы заработать меньше, чем мы»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Андре: «Хорошо себя чувствую в России и «Торпедо»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Зенит» на порядок сильнее конкурентов»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Пари НН» Янсане: «На сто процентов убеждён, что мы останемся в РПЛ»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Широков: «За второе и третье место в РПЛ будет упорная борьба»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Мор — о словах Карпина в адрес Талалаева: «Я бы не назвал это конфликтом»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Шалимов отметил игру Дзюбы против «Оренбурга»
17 Апреля
22:47 · Кубок России
Кечинов: «Сейчас для «Спартака» каждый матч тяжёлый»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Ещё до начала сезона знал, кто будет чемпионом России»
22:27 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлит контракт с Садулаевым эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал прошлогоднюю проблему «Зенита»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук уверен, что Шиманьски не вернётся в Россию
22:02 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Обещали, что четвёртый пенальти «Торпедо» будет мой»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов: «Шафееву 30 лет, а выглядит он на совершенно другой возраст»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Торпедо» рассказал, что изменил в команде Клотет
Все новости
Рекомендуем