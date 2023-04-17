В грозненском «Ахмате» намерены подписать новое трудовое соглашение с 23-летним полузащитником Лечи Садулаевым. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что его действующий контракт с грозненцами действует до конца текущего сезона. Садулаев является воспитанником академии «Ахмата».

В текущем сезоне на счету молодого полузащитника 26 сыгранных матчей за свою команду, если учитывать и Российскую премьер-лигу, и Кубок России. В них он смог забить пять голов и отметиться шестью голевыми передачами.

Недавно наставник грозненского клуба Сергей Ташуев оценил прогресс молодого футболиста.