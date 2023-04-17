Радимов: «Клуб Карпина останется в медалях»

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Владислав Радимов рассказал, что думает о чемпионской гонке в РПЛ.

«Пока «Зенит» математически не станет чемпионом, «Ростов» будет бороться за первое место. Думаю, что клуб Карпина останется в медалях и займёт второе место», - заявил специалист в эфире «Матч Премьер».

«Жёлто-синие» отстают от «сине-бело-голубых» на девять очков, до окончания национального российского турнира командам предстоит провести по семь матчей.

Очные противостояния между коллективами в этом сезоне закончились победой «Зенита» в Санкт-Петербурге (3:1) и нулевой ничьей в Ростове.