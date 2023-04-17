В «Факеле» заявили, что доверяют действующему главному тренеру

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов заверил, что в клубе доверяют нынешнему главному тренеру команды Дмитрию Пятибратову и его тренерскому штабу. И это несмотря на то, что воронежцы идут на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Кредит доверия у Пятибратова велик», - заявил Котов «РБ Спорт», добавив, что нынешние результаты команды не влияют на его будущее в клубе.

Напомним, что в последних пяти матчах чемпионата России «Факел» набрал лишь три очка. Притом более недели назад воронежцы уступили прямому конкуренту в борьбе за выживание – столичному «Торпедо», 0:2.

В грядущем туре «Факел» примет дома «Оренбург» Марцела Лички.

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