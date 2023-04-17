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Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов из России

17 Апреля 2023 • 21:22 Комментировать

На страницах авторитетного портала transfermarkt были обновлены оценочные стоимости некоторых футболистов. По итогам этого процесса была представлена инфографика с рейтингом самых дорогих игроков из России.

На первом месте располагается полузащитник «Монако» Александр Головин. Его оценивают в 25 миллионов евро. Второе место делят Арсен Захарян из «Динамо» и Матвей Сафонов из «Краснодара». Их ценники измеряются 15 миллионами евро.

В топ-10 также входят Алексей Миранчук (12 миллионов евро), Фёдор Чалов, Далер Кузяев (по 10 млн евро), Александр Соболев (9 млн евро), Дмитрий Баринов, Даниил Фомин и Георгий Джикия (по 8 млн евро).

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Локомотив Москва Спартак Москва Монако ЦСКА Москва Зенит Торино Краснодар Динамо Москва Алексей Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Далер Кузяев Георгий Джикия Фёдор Чалов Александр Соболев Матвей Сафонов Даниил Фомин Арсен Захарян
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