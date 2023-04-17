Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов из России

На страницах авторитетного портала transfermarkt были обновлены оценочные стоимости некоторых футболистов. По итогам этого процесса была представлена инфографика с рейтингом самых дорогих игроков из России.

На первом месте располагается полузащитник «Монако» Александр Головин. Его оценивают в 25 миллионов евро. Второе место делят Арсен Захарян из «Динамо» и Матвей Сафонов из «Краснодара». Их ценники измеряются 15 миллионами евро.

В топ-10 также входят Алексей Миранчук (12 миллионов евро), Фёдор Чалов, Далер Кузяев (по 10 млн евро), Александр Соболев (9 млн евро), Дмитрий Баринов, Даниил Фомин и Георгий Джикия (по 8 млн евро).