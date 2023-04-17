РПЛ представила клубам два проекта календаря сезона 2023/2024

Российская премьер-лига представила клубам два проекта календаря на сезон 2023/2024.

Как сообщает «РБ Спорт», первый проект является основным. В нём матч за суперкубок России планируется провести 15 июля. Следующие ключевые даты такие: 23 июля – первый тур чемпионата, 10 декабря – 18-й тур чемпионата (последний перед межсезоньем), 3 марта – возобновление чемпионата, 26 мая – финиш чемпионата.

Второй вариант отличается тем, что первая часть сезона сдвинута на неделю, то матч Суперкубок запланирован на 8 июля, первый тур РПЛ – на 16 июля, а последний перед межсезоньем тур РПЛ – на 3 декабря.

Решение по проекту календаря во многом зависит от того, будет ли сборная России выступать на турнире в Центральной Азии в июне.