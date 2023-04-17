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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

17 Апреля 2023 • 19:30 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

После 23 сыгранных туров на вершине таблицы располагается «Зенит», который опережает второй «Ростов» на девять очков. Питерцы могут стать чемпионами России пятый год подряд.

«Преждевременно говорить о чемпионстве «Зенита». Но матчей остаётся меньше, а отрыв не уменьшается. Поэтому с большей долей волей вероятности «Зенит» станет чемпионом. Изначально вопрос стоял, смогут ли стабильно набирать очки конкуренты, - они этого делать не могут. Поэтому, наверное, «Зенит» доедет до чемпионства», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Широков отметил, что конкурентом «Зенита» считался лишь «Спартак», однако во второй части сезона москвичи сразу же принялись терять очки.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 22 апреля. Соперником «сине-бело-голубых» будет столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков
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