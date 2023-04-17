Генеральный директор «Пари НН»: «Шесть очков от 12 места — это немного»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о турнирном положении клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Шесть очков от 12 места — это немного. Мы — спортивный клуб, мы ставим максимальные задачи. Сейчас задача догнать и занять 11-12 место. Считаю, что это возможно», — заявил функционер клуба, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его словам, в коллективе понимают ситуацию, в которой оказался «Пари НН».

Напомним, что по итогам 23 туров нижегородцы находятся на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от зоны спасения на шесть баллов. В начале апреля команду возглавил Сергей Юран, ставший четвёртым наставником «Пари НН» в нынешнем сезоне.