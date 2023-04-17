«Оренбург» просит ЭСК рассмотреть три момента в матче с «Локомотивом»

В воскресенье «Оренбург» крупно – со счётом 1:4 – проиграл «Локомотиву» в домашнем матче чемпионата России. Василий Еремякин, президент оренбургского клуба, заявил об обращении в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. «Оренбург» просит экспертов разобрать три момента.

«Попросим рассмотреть эпизод с офсайдом Камано при первом голе, симуляцию Камано при назначенном пенальти на 51-й минуте встречи и неназначенный пенальти на Марине на 75-й минуте. Баринов нарушает правило, за которое должно было последовать наказание в виде пенальти», - сказал Еремякин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 22 апреля – против «Факела» на поле соперника.