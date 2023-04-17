Умер бывший игрок киевского «Динамо» и московского «Торпедо» Павел Шкапенко

17 апреля в возрасте 50 лет ушёл из жизни бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Торпедо» и сборной Украины Павел Шкапенко. Об этом сообщает Телеграм-канал «Бомбардир».

Хавбек известен своими выступлениями за украинские команды: запорожский «Металлург», киевские «Динамо» и ЦСКА. В составе динамовцев Шкапенко шесть раз стал чемпионом Украины и три раза стал обладателем Кубка страны.

Выступал игрок и за российские команды: среди них московское «Торпедо», «Уралан» из Элисты, ярославский «Шинник», «Кубань» и «Томь».

Также на его счету десяток проведённых встреч за национальную сборную Украины.