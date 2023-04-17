Шалимов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Бывший наставник «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов высказался об итоге матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».

«Локо» за счёт футболистов более высокого класса свои моменты реализовал — мастерство выше. «Оренбург» не успел оглянуться — уже 0:3, но надо сказать, что хозяева и не думали отходить от своей игры», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Шалимов отметил, что не считал игру завершённой при счёте 1:3. Отдельно эксперт прокомментировал выступление Артёма Дзюбы, отметившегося тремя ассистами. По его словам, для центрального нападающего Дзюба отдаёт много результативных передач.

Напомним, что «Локомотив» выиграл гостевой поединок со счётом 4:1, одержав четвёртую победу в последних пяти матчах чемпионата. «Железнодорожники» поднялись на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.