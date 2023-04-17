Карпин или Семак: Канчельскис назвал более сильного тренера

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис сравнил тренеров «Ростова» и «Зенита» - Валерия Карпина и Сергея Семака.

Стоит напомнить, что «Ростов» и «Зенит» в воскресенье вечером сыграли вничью со счётом 0:0 в 23-м туре Российской премьер-лиги.

«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя всё это спорно. Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин. В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с «Зенитом» Карпин бы выигрывал титулы один за другим», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих станицах «РБ Спорт».

«Ростов» Карпина сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» «жёлто-синие» отстают на девять очков. Всё идёт к тому, что команда Семака выиграет чемпионский титул пятый год подряд. В сезоне Российской премьер-лиги осталось провести семь туров.

Добавим, что Валерий Карпин работает не только с «Ростовом», но и со сборной России.