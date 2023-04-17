Рахимов рассказал, чем занимался во время паузы в тренерской карьере

Новоиспечённый наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что во время паузы в тренерской карьере даром время не терял.

«За это время мне удалось поехать еще раз по другим командам. Я читал новую литературу, смотрел, что происходит, сам обучился определенным моментам, прошел дополнительные курсы», - заявил Рахимов «Матч ТВ», добавив, что возобновления тренерской деятельности проблемой для него не стало.

Напомним, что знаменитый по работе в РПЛ специалист не тренировал с 2021 года. Последним его клубом до назначения в «Рубин» была «Уфа», тогда клуб из Башкортостана ещё выступал в элите отечественного футбола.

Казанцы под руководством Рахимова, кстати, уже одержали первую победу в Первой лиге.