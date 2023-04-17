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Морозов может перейти в «Хапоэль» и стать одноклубником Сулейманова

17 Апреля 2023 • 17:15 Комментировать

Защитник «Бейтара» Григорий Морозов попал в сферу интересов «Хапоэля» Беэр-Шева. Отметим, что права на игрока принадлежат словенскому «Целе».

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», 28-летний футболист может перебраться в «Хапоэль», за который выступает другой российский игрок — Магомед-Шапи Сулейманов.

Источник сообщает, что и «Бейтар» также хочет сохранить Морозова в своем составе после окончания арендного соглашения, которое истекает в конце июня.

В текущем сезоне Морозов принял участие в восьми матчах за «Бейтар», в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бейтар Иерусалим Хапоэль Беэр-Шева Целе Магомед-Шапи Сулейманов Григорий Морозов трансферы футбола - лето 2023
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