В «Оренбурге» сообщили, что хотят сохранить весь состав и тренера Личку

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, есть ли спрос на игроков команды.

«У нас есть 8 футболистов, по которым спрашивают: «А как? А сколько будет стоить?». Все на таком уровне. Нельзя сказать, что по кому-то идет какая-то работа. Конечно, мы боимся потерять игроков, боимся потерять Марцела Личку», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что команда хочет сохранить всех игроков и подписать еще три-четыре футболиста, однако отметил, что у «Оренбурга» небольшой бюджет, поэтому клуб не может разбрасываться деньгами.

«Оренбург» набрал 33 очка за 23 тура и находится на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.