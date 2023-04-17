Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» сообщили, что хотят сохранить весь состав и тренера Личку

17 Апреля 2023 • 16:45 Комментировать
Факел
...
Оренбург
22.04 16:30

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, есть ли спрос на игроков команды.

«У нас есть 8 футболистов, по которым спрашивают: «А как? А сколько будет стоить?». Все на таком уровне. Нельзя сказать, что по кому-то идет какая-то работа. Конечно, мы боимся потерять игроков, боимся потерять Марцела Личку», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что команда хочет сохранить всех игроков и подписать еще три-четыре футболиста, однако отметил, что у «Оренбурга» небольшой бюджет, поэтому клуб не может разбрасываться деньгами.

«Оренбург» набрал 33 очка за 23 тура и находится на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Дмитрий Андреев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Апреля
18:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о доминировании «Зенита» в России
18:11 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил игру «Спартака» в матче против «Торпедо»
17:52 · Россия. Премьер-лига
«Беспокоюсь за Зиньковского» — Шалимов
17:47 · Кубок России
Масалитин: «Спартак» — фаворит в матче с «Акроном», но может быть недооценка» 1
17:43 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Зенит» приехал просто не проиграть»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Зенит» лидирует в чемпионате уже около 145 туров подряд»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Влут подал апелляцию на приговор в Нидерландах
17:25 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Васютин готов быть первым номером «Зенита»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Морозов может перейти в «Хапоэль» и стать одноклубником Сулейманова
17:10 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Рано или поздно Карпин вернётся в «Спартак»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Ничего не сможет помешать «Зениту» стать чемпионом»
16:54 · Кубок России
Гладилин: Не думаю, что у ЦСКА будет недооценка «Урала»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Зенит» гораздо сильнее остальных команд в РПЛ, уверен, что станут чемпионами за несколько туров до конца»
16:45 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что хотят сохранить весь состав и тренера Личку
16:39 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв рассказал, как Захарян мог бесплатно перейти в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем