Андреев оценил игру «Оренбурга» в матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался после разгромного поражения от «Локомотива». Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «железнодорожников» со счетом 4:1.

«По качеству была хорошая игра, мы создали много моментов. Единственное, «Локомотив» забивал, а мы нет. К 10-й минуте мы могли вести уже 2:0. Либо мастерство, либо не наш день», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что не будет давать комментарии по поводу судейства, но отметил, что клуб обратится в ЭСК РФС по четырем моментам.

«Оренбург» идет на восьмой строчке в чемпионате России, набрав 33 очка в 23 играх.