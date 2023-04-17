Кафанов: «Песьяков впервые в ситуации, когда у него нет опытного конкурента его уровня»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о конкуренции среди голкиперов в команде.

В текущем сезоне основной вратарь «Ростова» Сергей Песьяков провёл за южан 31 матч, пропустил 41 гол и в семи встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Кафанов отметил, что Песьяков впервые не имеет конкурента своего уровня.

«Когда Никита Медведев получил травму — мы сели с Серёжей и поговорили. Объяснили ему, что у него теперь вдвое больше ответственности, и что, несмотря на отсутствие достойных конкурентов, расслабляться нельзя», — приводит слова Кафанова Sport24.

После 23 туров РПЛ «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков.