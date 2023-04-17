Клуб, которым владеют Соболев и Джикия, отстранил тренера после смертельного ДТП

Клуб Медиалиги «Бей Беги», которым владеют футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия, отстранил тренера команды Александра Низрюхина от работы на время следствия.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Низрюхин сбил человека в Подмосковье и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Пострадавший скончался.

На следующий день после случившегося Низрюхин приехал в отделение полиции. Экспертиза установила, что футбольный тренер в момент ДТП был трезв.

Отметим, что в Медиалига в последнее время пользуется серьёзной популярностью.