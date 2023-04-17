В «Спартаке» высказались о восстановлении Промеса и Мозеса

Футболисты «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес в настоящий момент числятся в лазарете. Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу состояния нидерландца и нигерийца.

«В состоянии обоих футболистов наблюдается положительная динамика», - сказал Зеленов, чьи слова на своих станицах приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России на текущий момент. Команда Гильермо Абаскаля на один балл отстаёт от «Ростова» и на десять баллов отстаёт от «Зенита».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 19 апреля – против «Акрона» в Кубке России.