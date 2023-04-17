В «Ференцвароше» прокомментировали слухи об интересе к Вере

Поговаривают, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера находится на радаре «Ференцвароша». В пресс-службе венгерского клуба ответили на соответствующий вопрос.

«Мы не комментируем слухи. Наш клуб не проявлял интерес к Лукасу Вере и не делал никаких предложений российскому клубу», - слова пресс-службы «Ференцвароша» приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов. Он был назначен в декабре 2021 года.

Добавим, что «Ференцварош» уверенно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Ближайшего преследователя команда Черчесова опережает на шесть очков.