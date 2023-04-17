Президент «Урала» сообщил, что у Ганчаренко огромнейший кредит доверия

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о главном тренере команды Викторе Ганчаренко. Напомним, «шмели» проиграли ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ со счетом 1:2 и продлили серию из поражений до четырех игр подряд.

«У нас нет никакой тревоги. Команда готовится к матчам. Да, проиграли. Так бывает. Это футбол. Никакой паники у нас в клубе нет. Виктор Гончаренко — наш тренер. У нас с ним контракт», — заявил Иванов «РБ Спорту».

Функционер добавил, что надеется на долгое сотрудничество с Ганчаренко, отметив, что работа специалиста полностью его устраивает, у тренера огромнейший кредит доверия со стороны клуба.

«Урал» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.