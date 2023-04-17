Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 23-го тура чемпионата России «Ростов» – «Зенит», завершившийся нулевой ничьей.

- Матч имел большую важность для «Ростова» в плане борьбы за серебряные медали. Настрой у ростовчан был запредельный, но и «Зенит» тоже очень серьёзно вышел на эту игру. В принципе, матч получился достаточно плотным. Обе команды старались играть строго в обороне и создали моменты у чужих ворот, однако не смогли их реализовать. Достаточно спорным был эпизод с назначением пенальти и его отменой после просмотра ВАР. Если бы «Ростов» забил на последней минуте, то, конечно, это было бы для него вообще здорово. В целом, я считаю, результат по игре. Матч был равный, если так взять.

- Есть кого выделить из игроков?

- Мне понравилась атакующая группа «Зенита» с Клаудиньо и Малкомом. Они очень тонкие и изобретательные футболисты, которые могут создать момент из ничего, обладают хорошим дриблингом и умением отдать точную своевременную передачу. Плюс тот же Вендел имел неплохой момент во втором тайме, когда пробил выше ворот. Конечно же, атакующая группа «Зенита» представляет большую опасность для любого соперника. Ну а «Ростов» понравился командными действиями, тем, что все ребята играли собранно, самоотверженно и напористо, бились до конца. Ну а в составе «Зенита» ещё можно выделить Кержакова, который выручил питерцев в паре эпизодов.

- По первому месту ещё есть сомнения?

- Я думаю, здесь вопрос уже решён. Представьте, что нужно для отыгрыша 9 очков отставания. «Ростову» надо больше вообще не допускать потерь очков и чтобы «Зенит» проиграл 3 раза – тогда они только сравняются. А для того чтобы выйти на первое место, «Ростову» потребуется ещё одна осечка «Зенита». На мой взгляд, это нереально.