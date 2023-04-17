Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Эпизод с отменой пенальти в ворота «Зенита» был спорным» эксклюзив

17 Апреля 2023 • 13:45 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 23-го тура чемпионата России «Ростов» – «Зенит», завершившийся нулевой ничьей.

- Матч имел большую важность для «Ростова» в плане борьбы за серебряные медали. Настрой у ростовчан был запредельный, но и «Зенит» тоже очень серьёзно вышел на эту игру. В принципе, матч получился достаточно плотным. Обе команды старались играть строго в обороне и создали моменты у чужих ворот, однако не смогли их реализовать. Достаточно спорным был эпизод с назначением пенальти и его отменой после просмотра ВАР. Если бы «Ростов» забил на последней минуте, то, конечно, это было бы для него вообще здорово. В целом, я считаю, результат по игре. Матч был равный, если так взять.

- Есть кого выделить из игроков?

- Мне понравилась атакующая группа «Зенита» с Клаудиньо и Малкомом. Они очень тонкие и изобретательные футболисты, которые могут создать момент из ничего, обладают хорошим дриблингом и умением отдать точную своевременную передачу. Плюс тот же Вендел имел неплохой момент во втором тайме, когда пробил выше ворот. Конечно же, атакующая группа «Зенита» представляет большую опасность для любого соперника. Ну а «Ростов» понравился командными действиями, тем, что все ребята играли собранно, самоотверженно и напористо, бились до конца. Ну а в составе «Зенита» ещё можно выделить Кержакова, который выручил питерцев в паре эпизодов.

- По первому месту ещё есть сомнения?

- Я думаю, здесь вопрос уже решён. Представьте, что нужно для отыгрыша 9 очков отставания. «Ростову» надо больше вообще не допускать потерь очков и чтобы «Зенит» проиграл 3 раза – тогда они только сравняются. А для того чтобы выйти на первое место, «Ростову» потребуется ещё одна осечка «Зенита». На мой взгляд, это нереально.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Апреля
14:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Зенит» титул уже точно не упустит»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «С чемпионством уже всё понятно»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов считает, что Клотета нужно дисквалифицировать
14:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ростов» играл на равных с «Зенитом»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Романцев рассказал о задачах комитета ветеранов «Спартака»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Ростов» мешал «Зениту» играть в футбол
13:49 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» сообщил, что у Ганчаренко огромнейший кредит доверия
13:37 · Россия. Премьер-лига
Газинский больше не сыграет в этом сезоне
13:36 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о Йокановиче: «Мне кажется, он не может правильно расставить футболистов на поле»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Торпедо» Ботнарь: «Судьи убивали и нас, и «Спартак»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Давидс: «Я открыт для возвращения в Россию»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Семшов прокомментировал ничью в матче «Ростов» - «Зенит»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, кого считает лучшим российским футболистом в истории
13:13 · Россия. Премьер-лига
Семшов считает, что «Ростов» должен быть в топ-3
13:13 · Россия. Премьер-лига
Давидс — об успешных выступлениях Дзюбы: «Уверяю, что дело вовсе не в слабом уровне РПЛ»
Все новости
Рекомендуем