Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подчеркнул дефицит компетентных людей в российских футбольных клубах.

- Я с Канчельскисом могу согласиться в одном – в том, что в нашем футболе в клубах работает куча бездарей. Я не хочу никого оскорблять, это достаточно жёсткая оценка, но тут Канчельскис прав. В клубах должны работать футбольные люди, а не те, кто пришёл туда из политики, из бизнеса, из какого-то управленческого состава, из администраций. Там, где работают футбольные люди, всё идёт нормально и будет идти нормально.