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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Я с Канчельскисом согласен в одном: в нашем футболе работает куча бездарей» эксклюзив

17 Апреля 2023 • 13:42 Комментировать (1)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подчеркнул дефицит компетентных людей в российских футбольных клубах.

- Я с Канчельскисом могу согласиться в одном – в том, что в нашем футболе в клубах работает куча бездарей. Я не хочу никого оскорблять, это достаточно жёсткая оценка, но тут Канчельскис прав. В клубах должны работать футбольные люди, а не те, кто пришёл туда из политики, из бизнеса, из какого-то управленческого состава, из администраций. Там, где работают футбольные люди, всё идёт нормально и будет идти нормально.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Андрей Канчельскис РПЛ Павел Стипиди
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17 Апреля 2023 в 13:44
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