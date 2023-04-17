Газинский больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона.

Как сообщает официальный телеграм-канал екатеринбургского клуба, 33-летний хавбек пропустит предстоящие встречи из-за травмы плечевого сустава. Футболист получил повреждение в игре 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

В нынешнем сезоне Газинский провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и сделал три ассиста.

«Урал» набрал 25 очков в 23 играх и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предстоящем матче «шмели» примут на своем поле «Ростов», поединок пройдет 23 апреля.