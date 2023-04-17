Вратарь «Торпедо» Ботнарь: «Судьи убивали и нас, и «Спартак»

Вратарь московского «Торпедо» Виталий Ботнарь поделился мнением о работе судей во время недавнего матча против «Спартака» в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Не пересматривал ни один эпизод. Но первый 11-метровый удар спорный, никто даже не среагировал. Убивали и нас, и «Спартак». У них все-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти», - передает слова голкипера Metaratings.ru.

Напомним, что поединок завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1.

После этого матча «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, а «автозаводцы» располагаются на последней позиции.