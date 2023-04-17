Рианчо рассказал, кого считает лучшим российским футболистом в истории

Испанский специалист Рауль Рианчо, который известен в чемпионате России по работе в московском «Спартаке» и казанском «Рубине», рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории российского футбола.

«Яшин был одним из великих российских игроков. В России всегда было много великих футболистов. Яшин был отличным, но история России велика, поэтому были и другие легендарные игроки», - передает слова тренера Legalbet.

Напомним, что Яшин всю карьеру провел в составе московского «Динамо». За сборную СССР он сыграл 74 поединка и пропустил 70 мячей. Яшин – единственный вратарь в истории, выигрывавший «Золотой мяч».