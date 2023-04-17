Семшов считает, что «Ростов» должен быть в топ-3

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мнением о шансах «Ростова» занять вторую строчку в РПЛ.

«Способен ли «Ростов» стать вторым по итогам сезона? Все шансы есть. Многое зависит от того, как пройдут матчи с прямыми соперниками. «Ростов» заслуживает быть в тройке. Важна еще скамейка», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После 23 туров «Ростов» идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. На одну строчку ниже располагается «Спартак», у которого 45 баллов. Ниже — ЦСКА (44) и «Динамо» (39).

В ближайшем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с «Уралом» (23 апреля).