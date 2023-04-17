Сёмин назвал главную интригу РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин рассказал, какую интригу видит в Российской премьер-лиге сезона-2022/2023.

«В борьбе за второе-третье места интрига. И «Ростов», и «Спартак», и ЦСКА, «Краснодар» - претенденты. Может быть, и «Динамо». Здесь интрига присутствует большая», - передает слова специалиста Rusfootball.

Безоговорочным лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», опережающий ближайшего конкурента на девять баллов. Далее расположились «Ростов» (46), «Спартак» (45), ЦСКА (44), «Динамо» (39) и «Краснодар» (38).