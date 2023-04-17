Сёмин оценил результат матча «Ростов» - «Зенит»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о вчерашнем поединке между «Ростовом» и петербургским «Зенитом» в 23-м туре Российской премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Мне этот матч очень понравился. Потому что была борьба. И, можно сказать, увидели мы равную игру. Думаю, что ничья закономерна», - приводит слова специалиста Rusfootball.

По итогам 23 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 55 баллов и занимает первую строчу в турнирной таблице. «Ростов» имеет в своем активе 46 очков и идет вторым. Московский «Спартак» (45) замыкает тройку лидеров.